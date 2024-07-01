Trabzonspor'dan dev takas hamlesi!

2021-22 sezonunda Kasımpaşa'da gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'da ise beklenen katkıyı sağlayamadı.
27 yaşındaki forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir'in Umut'u istediği ve takasta Berkay Özcan'ın verilebileceği öne sürüldü.
Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan 26 yaşındaki Berkay, geçen sezon ligde 34 maça çıkıp, 2 gol, 3 asistlik skor katkısında bulundu.
27 yaşındaki forvetle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Başakşehir'in Umut'u istediği ve takasta Berkay Özcan'ın verilebileceği öne sürüldü.
Orta sahada 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan 26 yaşındaki Berkay, geçen sezon ligde 34 maça çıkıp, 2 gol, 3 asistlik skor katkısında bulundu.
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