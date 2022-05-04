Trabzonspor'dan Denswil için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Hollandalı savunmacısı Stefano Denswil için açıklama yaptı.
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Denswil'in çekilen MR'ında sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Denswil'in çekilen MR'ında sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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