Trabzonspor'dan Denswil için sakatlık açıklaması

Trabzonspor, Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Stefano Denswil'in sağlık durumuna dair bir açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Denswil için sakatlık açıklaması
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04 Mayıs 2022 16:28
Trabzonspor, Hollandalı savunmacısı Stefano Denswil için açıklama yaptı.

Bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada Antalyaspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Denswil'in çekilen MR'ında sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Hafta sonu oynadığımız FTA Antalyaspor karşılaşmasında sol arka adalesinden sakatlanan Stefano Denswil'in bugün çekilen MR'ında; sol bacak arka adalesinde 1. derece kas yaralanması tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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