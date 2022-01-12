Trabzonspor'dan Dedryck Boyata yoklaması

Kanat ve sol bek transferlerini gerçekleştiren Trabzonspor şimdi stoper takviyesine odaklandı. Listede Kaan Ayhan ilk sırada bulunurken, Belçikalı futbolcu Boyata için de nabız yoklandı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Dedryck Boyata yoklaması
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12 Ocak 2022 09:43
Trabzonspor 'un nokta atışı transferlerinde sıra stopere geldi. Kanatlara Visca ve Kouassi takviyelerini yapan, sol beke de Puchacz'ı alan Bordo- Mavililer'de gözler Edgar Ie'nin sakatlığında savunmaya yapılacak takviyeye çevrildi.

Milli oyuncu Kaan Ayhan'ın ilk sırada olduğu, Meksikalı Salcedo ile Fransız Gigot'un da bulunduğu listeye Belçikalı Boyata'nın da girdiği belirtildi. Hertha Berlin ile 31 yaşındaki oyuncu konusunda kurulan ilk temaslarda yüksek maliyetle karşılaşıldığı bildirildi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Boyata'da indirim isteyen Karadeniz ekibinin maliyet nedeniyle bu transferde beklemeye geçtiği öğrenildi. 

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