Trabzonspor'dan Çin'e gidiyor

Trabzonspor sezon başında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Jean Evrard Kouassi'yi İstanbul ekibinden izin alarak Çin'e satıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Çin'e gidiyor
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04 Ocak 2023 20:30
Trabzonspor, geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jean Evrard Kouassi ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

TRT Spor'un haberine göre, bordo-mavililer sezon başında Fatih Karagümrük'e kiraladığı Kouassi'yi İstanbul ekibinden izin alarak Çin'e satmaya hazırlanıyor.

28 yaşındaki futbolcunun Çin'e transferi için evrak işlerinin devam ettiği ve transferin kısa sürede tamamlanmasının beklendiği belirtildi.

Bu sezon kiralık olarak gittiği Fatih Karagümrük'te 13 maça çıkan Kouassi, 4 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Fildişili futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'da 14 maçta 1 gol atma başarısı göstermişti.

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