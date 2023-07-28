Trabzonspor'dan çifte yıldız planı

Yeni sezonda güçlü bir kadro ile mücadele etmek isteyen Trabzonspor, kamp döneminde yaşanan şanssız sakatlıklar ve ayrılıklar sonrasında B planını devreye soktu.
Son olarak Tochi Chukwuani'yi renklerine bağlayan Fırtına, şimdi de Mehmet Can Aydın ve Philip Zinckernagel'i bitirmek için düğmeye bastı.
SCHALKE 04 İLE PAZARLIK VAKTİ
Daha önce prensip anlaşmasına varılan ancak bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar sonrası beklemeye alınan gurbetçi isim için temaslar sıklaştırıldı.
Sağ bek ve sağ kanatta oynayan ve bonservisi Schalke'de bulunan 21 yaşındaki oyuncu için son bir görüşme yapılacak ve ya transfer sonuçlanacak ya da transfer defteri kapanacak.
FIRTINA TEKLİF GÜNCELLEYECEK
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda görmek istediği Danimarkalı Philip Zinckernagel için ise Yunan ekibi Olimpiakos ile daha önce yapılan görüşmelerde istenilen sonuç elde edilememişti.
Kamp dönemi sonucunda Olympiakos'ta Diego Martinez'in kadroda düşünmediği futbolcu için de yeni bir teklif yapılacak. Karadeniz ekibinin 1 milyon 300 bin Euro'luk bonservis teklifini artıracağı öğrenildi.
Orsic'in yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrasında sonrasında 28 yaşındaki futbolcu Philip Zinckernagel iyi bir alternatif olarak görülüyor.
Son olarak Tochi Chukwuani'yi renklerine bağlayan Fırtına, şimdi de Mehmet Can Aydın ve Philip Zinckernagel'i bitirmek için düğmeye bastı.
SCHALKE 04 İLE PAZARLIK VAKTİ
Daha önce prensip anlaşmasına varılan ancak bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar sonrası beklemeye alınan gurbetçi isim için temaslar sıklaştırıldı.
Sağ bek ve sağ kanatta oynayan ve bonservisi Schalke'de bulunan 21 yaşındaki oyuncu için son bir görüşme yapılacak ve ya transfer sonuçlanacak ya da transfer defteri kapanacak.
FIRTINA TEKLİF GÜNCELLEYECEK
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın takımda görmek istediği Danimarkalı Philip Zinckernagel için ise Yunan ekibi Olimpiakos ile daha önce yapılan görüşmelerde istenilen sonuç elde edilememişti.
Kamp dönemi sonucunda Olympiakos'ta Diego Martinez'in kadroda düşünmediği futbolcu için de yeni bir teklif yapılacak. Karadeniz ekibinin 1 milyon 300 bin Euro'luk bonservis teklifini artıracağı öğrenildi.
Orsic'in yaşadığı uzun süreli sakatlık sonrasında sonrasında 28 yaşındaki futbolcu Philip Zinckernagel iyi bir alternatif olarak görülüyor.