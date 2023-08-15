Trabzonspor'dan çifte sürpriz!

Trabzonspor, bonservisi elinde olan Yunan orta saha Fountas ile 1.90'lık savunmacı Kasim Adams'ın transferlerini bitirdi. 2 yıldız da kısa sürede Türkiye'ye gelip imzaları atacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan çifte sürpriz!
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15 Ağustos 2023 14:49
Transferde gaza basan Trabzonspor, dün akşam iki hamle birden yaptı.

Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic için girişimlerde bulunan Karadeniz devi, Gomez'in ayrılma ihtimali nedeniyle bir hücum oyuncusu daha istiyordu. Bu nedenle harekete geçen yönetim, 27 yaşındaki Yunan yıldız Fountas'ı Türkiye'ye davet etti.

Son olarak D.C. United'da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan 10 numara kısa sürede Türkiye'ye gelip resmi imzayı atacak.



ADAMS İLE DE EL SIKIŞILDI

Fernandez ve Benkovic'in sakatlığının ardından stoper arayan Fırtına, Hoffenheim forması giyen 28 yaşındaki Ganalı oyuncu Kasim Adams ile de el sıkıştı. Geçen sezon İsviçre ekibi Basel'de kiralık oynayan 28 yaşındaki 1.90'lık tecrübeli savunmacının Alman temsilcisi ile olan sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyordu.

 

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