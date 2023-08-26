Trabzonspor'dan çifte harekat

Trabzonspor Transfer Haberleri: Trabzonspor, bir süredir girişimlerini sürdürdüğü Nsame'ı kadrosuna katmak için fiyat artırımına gitti. Fransızlar, Bordo-Mavili kulübün orta saha oyuncusu Mendy için teklifini güncellediğini de manşetlerine taşıdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan çifte harekat
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26 Ağustos 2023 12:02
Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bordo-Mavililer Young Boys'un forveti Jean Pierre Nsame ile birlikte Angers'in Fransız orta saha oyuncusu Batista Mendy için girişimlerini sürdürüyor.



Trabzonspor, Nsame'ı kadrosuna katmak için fiyat artırımına gitti. İsviçre kulübü 3.5 milyon Euro talep ediyor. Trabzonspor'un bonuslarla birlikte 2 milyon Euro seviyelerine yaklaştığı iddia edildi.

Bordo-Mavililer, Fransız oyuncu Batista Mendy için de kulübü Angers'nin reddettiği teklifi güncelledi. Fransız basınında yer alan bu iddianın ardından Trabzonsporlu yöneticiler bu transferden vazgeçmediklerini, 23 yaşındaki Gine asıllı Fransız oyuncu için girişimlerin devam ettiğini belirtti.

Fransız basını oyuncunun son yapılan antrenmana katılmadığını ve transferinin gerçekleşmesinin an meselesi olduğunu yazdı.

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