Trabzonspor'dan ciddi fark! Tarihte benzeri yok

Trabzonspor, Süper Lig'de farklı şekilde liderliğini sürdürüyor.



Bordo-mavililer öyle bir puan farkı yakaladı ki takipçileri ile arasına ciddi mesafe koydu.



1959'dan bu yana bakıldığında 10 puan geriden şampiyon olmuş bir takım yok. Camiada herkes bu farkın motivasyon kaybı oluşturmaması için yoğun çaba sarf ediyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncularına şimdiden sezon sonunu düşünmemelerini, maç maç önlerine bakmaları gerektiğini vurguluyor.





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