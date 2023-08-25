Trabzonspor'dan Cheick Conde hamlesi!

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililerin son olarak İsviçre ekibi Zürih'te forma terleten Cheick Conde ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Trabzonspor'dan Cheick Conde hamlesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 10:29
Trabzonspor'da savunma güvenliğini artırmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica mutlaka bir ön libero istiyor.

Karadeniz ekibinin gündeminde bir süredir Batista Mendy vardı. Ancak Karadeniz temsilcisi, 5 milyon euro'da direten Angers kulübünü ikna edemedi. Fırtına bunun üzerine rotasını Zürih'e çevirdi.

İsviçre ekibinde forma giyen Cheick Conde için kıran kırana pazarlıklar başladı. Zürih, 2027'ye kadar kontratı olan oyuncusu için 2 milyon euro talep ediyor. Bordomavililer ise bu rakamlara çıkmayı planlamıyor.

FIRTINA UCUZA BİTİRMEK İSTİYOR

Hedef 1 milyon euro'nun biraz üzerinde bir rakama işi tamamlamak. 23 yaşındaki futbolcunun da Trabzonspor'dan gelen yaklaşmaya sıcak baktığı ve bu transferi istediği öğrenildi.

Kariyerinde toplam 132 maça çıkan Conde; 2 gol atarken 6 da asist yaptı. 38 defa sarı kart gördü. Hiç oyundan atılmadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery