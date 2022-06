TRABZONSPOR YERLİ ALTERNATİFLERİ ÇOĞALTACAK

CAN BOZDOĞAN DA GÜNDEMDE

AVCI OLUMLUR RAPOR VERDİ

CAN BOZDOĞAN'IN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'a Alman ekibi Schalke'den kiralık olarak transfer edilen Can Bozdoğan'ın kontratı sona erdi. Siyah-beyazlılar 1.8 milyon Euro olan satın alma opsiyonunu kullanmadı. Can Bozdoğan için Trabzonspor'un devreye girdiği gündemde. Oyuncu için Abdullah Avcı'nın da raporu ortaya çıktı.Sağ bek, sol bek, stoper, kanat ve orta sahaya direkt oynayabilecek isimler alacak olan Trabzonspor, diğer yandan da kadro genişliğini artıracak. Bordo-mavililer, yeni sezonda 3 kulvarda birden mücadele edeceği için özellikle yerli alternatifleri çoğaltmak amacında.Bu doğrultuda Güven Yalçın gündeme gelmişti. Beşiktaş'la kontratı biten ve menajeri tarafından Trabzonspor'a önerilen başarılı hücumcunun yanı sıra Can Bozdoğan da Fırtına'nın radarında.Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki Can'ın, 1.8 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmadı. Schalke 04'e 1 milyon Euro öneren, ancak olumsuz yanıt alan Siyah-Beyazlılar, bu transferde geri adım attı.Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi kozuyla masaya oturacak. Maliyet araştırması yapan Karadeniz ekibi, uygun bir bedel ortaya çıkarsa temasları hızlandıracak. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Can'la ilgili olumlu rapor verdiği öğrenilirken, top şimdi yönetimde.Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ta toplam 27 maça çıkan Can Bozdoğan, 1 gol ve 1 asist üretti. Sergen Yalçın'ın, "Çok iyi bir kumaşı var" dediği futbolcunun Alman ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar devam ediyor.