Trabzonspor'dan Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez dibe vurdu

İspanyol ekibi Cadiz, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Maxi Gomez'den istediği verimi alamazken Uruguaylı oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılması beklenmiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez dibe vurdu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2023 13:17
Bir önceki sezon 3 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Trabzonspor'a transfer olan Maxi Gomez, sezon başında Cadiz'e kiralanmıştı.

LaLiga ekibinde çıktığı 10 maçta sadece 500 dakika şans bulabilen Uruguaylı forvet, 1 gol dahi atamadı.

İspanyol basını, 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu Cadiz'in kullanmayacağını belirtirken Gomez'in Trabzonspor'la 2025'e kadar kontratı bulunuyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery