Trabzonspor'dan Cadiz'e kiralanan Maxi Gomez dibe vurdu

Bir önceki sezon 3 milyon Euro karşılığında Valencia'dan Trabzonspor'a transfer olan Maxi Gomez, sezon başında Cadiz'e kiralanmıştı.
LaLiga ekibinde çıktığı 10 maçta sadece 500 dakika şans bulabilen Uruguaylı forvet, 1 gol dahi atamadı.
İspanyol basını, 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu Cadiz'in kullanmayacağını belirtirken Gomez'in Trabzonspor'la 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
LaLiga ekibinde çıktığı 10 maçta sadece 500 dakika şans bulabilen Uruguaylı forvet, 1 gol dahi atamadı.
İspanyol basını, 3 milyon 750 bin Euro'luk satın alma opsiyonunu Cadiz'in kullanmayacağını belirtirken Gomez'in Trabzonspor'la 2025'e kadar kontratı bulunuyor.
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