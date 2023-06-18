Trabzonspor'dan Burak İnce harekatı!

Trabzonspor, Arminia Bielefeld'ten ayrılan Burak İnce'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor'dan Burak İnce harekatı!
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18 Haziran 2023 10:26
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da geniş transfer listesindeki oyunculardan biri de Burak İnce oldu.

Altınordu çıkışlı oyuncu olan Burak İnce, İzmir temsilcisinden Arminia Bielefeld'e transfer olmuştu. İnce, takımı küme düşünce boşta kaldı.

Bordo-mavililer 19 yaşındaki orta saha oyuncusuyla görüşmelere başladı.

Burak, transfer döneminde tüm teklifleri dinlendikten sonra kararını verecek.

Genç oyuncu, Arminia Bielefeld formasıyla 3 karşılaşmada forma giydi.

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