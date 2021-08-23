Trabzonspor'dan bir transfer daha: Stefano Denswil

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna forması giyen 28 yaşındaki Stefano Denswil ile kiralık olarak anlaşma sağladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan bir transfer daha: Stefano Denswil
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23 Ağustos 2021 12:54
Stefano Denswil
Stefano Denswil
Bologna
Uzun süredir sol stoper için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen ve sol bek mevkiisinde de görev yapabilen Hollandalı oyuncu Stefano Denswil ile anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer oyuncunun kulübü ile de anlaşmaya varırken, 28 yaşındaki stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin kiralık olarak kadrosuna katacağı Denswil'in Trabzon'da yapacağı son görüşmenin ardından anlaşmanın resmiyete döküleceği ifade edildi.


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