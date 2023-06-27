Trabzonspor'dan bir transfer daha!

Trabzonspor, uzun zamandır uğraş verdiği Mislav Orsic transferi için kulübü Southampton ve kendisiyle prensipte anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan bir transfer daha!
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27 Haziran 2023 21:33
Son güncelleme 27 Haziran 2023 21:36
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni bir ismi daha bitirdi.

A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, uzun zamandır uğraş verdiği ve Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Mislav Orsic transferi için kulübü Southampton ve kendisiyle prensipte anlaşmaya vardı.

TRABZONSPOR'UN ÖDEYECEĞİ ÜCRET

Bordo Mavililerin Orsic için İngiliz ekibine yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Oyuncu ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

ÜÇÜNCÜ TRANSFER

30 yaşındaki kanat oyuncusunun son dakika bir aksilik olmazsa, önümüzdeki sezondan itibaren bordo mavili formayı giyeceği kaydedildi.

Hırvat oyuncu, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bu sezon Trabzonspor'un üçüncü transferi olacak.

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