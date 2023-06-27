Trabzonspor'dan bir transfer daha!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni bir ismi daha bitirdi.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, uzun zamandır uğraş verdiği ve Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Mislav Orsic transferi için kulübü Southampton ve kendisiyle prensipte anlaşmaya vardı.
TRABZONSPOR'UN ÖDEYECEĞİ ÜCRET
Bordo Mavililerin Orsic için İngiliz ekibine yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Oyuncu ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
ÜÇÜNCÜ TRANSFER
30 yaşındaki kanat oyuncusunun son dakika bir aksilik olmazsa, önümüzdeki sezondan itibaren bordo mavili formayı giyeceği kaydedildi.
Hırvat oyuncu, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bu sezon Trabzonspor'un üçüncü transferi olacak.
A Spor'un haberine göre; Trabzonspor, uzun zamandır uğraş verdiği ve Teknik Direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Mislav Orsic transferi için kulübü Southampton ve kendisiyle prensipte anlaşmaya vardı.
TRABZONSPOR'UN ÖDEYECEĞİ ÜCRET
Bordo Mavililerin Orsic için İngiliz ekibine yaklaşık 2 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtiliyor. Oyuncu ile de 3+1 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
ÜÇÜNCÜ TRANSFER
30 yaşındaki kanat oyuncusunun son dakika bir aksilik olmazsa, önümüzdeki sezondan itibaren bordo mavili formayı giyeceği kaydedildi.
Hırvat oyuncu, Dimitrios Kourbelis ve Joaquin Fernandez'in ardından bu sezon Trabzonspor'un üçüncü transferi olacak.
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