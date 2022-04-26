Trabzonspor'dan bir rekor da forma satışında!

Trabzonspor, her anlamda müthiş bir sezon geçirirken Abdullah Avcı ve öğrencileri, sahada taraftarlar ise saha dışında rekor kırmaya devam ediyor.



Statlar tam kapasite açıldıktan sonra Akyazı'da ortalam 35 bin kişiye oynayan Trabzonspor, forma satışında kulüp rekoru kırdı. Takımın müthiş gidişatının ardından 220 bin forma satışına ulaşılırken, daha önce 192 bin olan rekor kırıldı. Bordo-Mavililerin hedefi, 250 bin bandını yakalamak. Sadece formalar değil, TS Club mağazalarında satılan bayraklar başta olmak üzere diğer lisanslı ürünlere de ciddi ilgi var.



ŞAMPİYONLUK FORMALARI ÇIKIYOR



Şampiyonluk formalarının önümüzdeki ay piyasaya çıkması bekleniyor. Farklı tasarımlar üzerinde çalışma yapılırken, hazırlıklarda artık son aşamaya gelindiği öğrenildi.





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