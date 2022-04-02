Trabzonspor'dan Mohamed Elneny hamlesi!

Süper Lig'de uzun yıllar sonra şampiyonluk hasretine son verecek olan Trabzonspor, bir yandan Beşiktaş derbisine odaklanırken transfer çalışmalarını da sürdürüyor.



Teknik direktör Abdullah Avcı, Beşiktaş'tan da öğrencisi olan Mohamed Elneny için yönetime olumlu rapor verdi. İngiliz medyasında çıkan haberlere göre Fırtına, Beşiktaş'ın da istediği Elneny için girişimlere başladı.

BEDELSİZ OLARAK GELECEK!



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Elneny'nin bedelsiz olarak Trabzonspor'a gidebileceğinin yazıldığı haberde, Arsenal'in Mısırlı oyuncuyla sözleşme uzatmak istemediği belirtildi.



ROMA, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ...



Habere göre ayrıca İtalyan devi Roma'nın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş da Elneny için teklif yapmaya hazırlanıyor.





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