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Trabzonspor'dan beklere gençlik aşısı

Sağ ve sol bekte alternatif oyuncusu bulunmayan Trabzonspor'da, altyapıdan Arif Boşluk (19) ve Caner Uzun (18) Antalya kampına götürüldü. Abdullah Avcı, performanslarına göre iki ismi A takıma çıkaracak

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan beklere gençlik aşısı
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01 Aralık 2022 13:39
Sezonun ilk bölümünde Trabzonspor 'da en fazla forma giyen isimler, Eren Elmalı ve Larsen olmuştu. Her iki futbolcunun da alternatifi bulunmazken, teknik direktör Abdullah Avcı bu duruma öncelikle altyapıdan çare bulmaya çalışıyor.

U19 takımında forma giyen 2003 doğumlu Arif Boşluk ve 2004 doğumlu Caner Uzun'u Antalya kampına götüren tecrübeli hoca, iki isimle yakından ilgilenecek. Hazırlık maçlarında hem Arif hem de Caner'e süre vermeyi düşünen Avcı, performanslarına göre genç oyuncuları A takıma çıkaracak ve ligde de kullanacak.

Poyraz'dan da beklenti büyük

Sol bek Arif bu sezon U19 Ligi'nde 9 karşılaşmada forma giyerken, sağ bek Caner de çıktığı 9 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı. Abdullah hoca, U19 takımının 17 yaşındaki forveti Poyraz Yıldırım'ı da A takımın kamp kadrosuna dahil ederken, 3 isim de Avcı'nın gözüne girmek için sıkı çalışıyor.

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