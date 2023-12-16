Trabzonspor'dan Batista Mendy kararı

Son oynanan Gaziantep FK maçında savunmada iyi bir performans gösteren Batista Mendy için, Abdullah Avcı'nın bir sonraki maçtaki planı belli oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Batista Mendy kararı
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16 Aralık 2023 16:04
Trabzonspor, geçtiğimiz hafta Gaziantep FK ile deplasmanda kozlarını paylaşmıştı. Zorlu mücadelede yaz transfer döneminde ön libero olarak transfer edilen Batista Mendy, sahaya stoperde çıkmıştı.

Kendi bölgesi olmamasına rağmen başarılı bir futbol ortaya koyan Fransız futbolcu, başta teknik direktör Abdullah Avcı olmak üzere yardımcılarının da beğenisini kazandı

Gelen son haberlere göre 23 yaşındaki oyuncunun, gelecek hafta oynanacak İstanbulspor karşılaşmasında da yine savunmanın merkezinde olacağı öğrenildi.

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