Trabzonspor'dan Bartra için 5 milyon euro!

Trabzonspor, uzun süredir gündemde olan stoper transferini bitirmek için harekete geçti.



BARTRA İÇİN TEKLİF



İspanyol basınında yer alan haberde, Trabzonspor'un, Marc Bartra için Real Betis'in kapısını 5 milyon euro'luk bir teklifle çaldığı belirtildi. Ancak bordo-mavililerin henüz 31 yaşındaki savunma oyuncusunu transfer için ikna edemediği aktarıldı.



Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun Levante'den Enis Bardhi transferi için İspanya'da bulunduğu ve Barta için de yeni bir hamle yapacağının altı çizildi. Karadeniz temsilcisinin, Kopenhag'ı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne kalacağı için İspanyol oyuncuya iyi bir kontrat sunduğu ifade edildi.



BARTRA İÇİN SIKINTILI DÖNEM



Marc Bartra'nın bu yaz sıkıntılı bir dönemden geçtiği vurgulanırken, deneyimli ismin sakatlık yaşadığı ve Real Betis ile uzun zamandır yeni sözleşme görüşmelerinde bulunduğu kaydedildi. Endülüs ekibinin, 31 yaşındaki futbolcuya La Liga'nın belirlediği maaş bütçesine uymak adına yüzde 20 maaş kesintisiyle 2 yıllık sözleşme önerdiği yazıldı. Öte yandan İspanyol ekibinin, Bartra'yı elinden çıkarması durumunda ise ligin başlamasına 5 gün gibi kısa bir süre kala takımdaki tüm futbolcuları tescil ettirebileceği hatırlatıldı.



ALTERNATİF MURILLO



Bartra'nın geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya da değinilirken, deneyimli stoperin, "Kulüp benim ne istediğimi biliyor. Burada iyi bir uyum var ve istediğim şey yeni sözleşme" sözleri kullanıldı.



Trabzonspor'un, Bartra transferinde başarılı olamama ihtimaline karşılık, alternatifler üzerinde de çalışmaya devam ettiği belirtildi. Bordo-mavililerin, hedeflerinden biri olarak Sampdoria Jaison Murillo olarak gösterildi.





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