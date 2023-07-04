Trabzonspor'dan, Bakasetas iddialarına yanıt geldi

Gelecek sezon kapsamında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un yıldızı Anastasios Bakasetas'a teklif yapacağı iddia edilmişti. Trabzonspor cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan, Bakasetas iddialarına yanıt geldi
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04 Temmuz 2023 10:53
Trabzonspor'un, Yunan yıldızı Bakasetas'ın Beşiktaş'la görüştüğü iddia edildi. Bu haber kısa zamanda büyük yankı uyandırırken Trabzonspor cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

BAŞKAN AÇIKLADI

Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili olarak, "Bakasetas'la ilgilenen kulüp yok. Olsa da satmam. Boşa gündem yaratılmasın." ifadelerini kullandı.

41 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maçta görev alan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmlarda 13 gol atarken 10'da asist yapmayı başardı. (61 Saat)

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