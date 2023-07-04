Trabzonspor'dan, Bakasetas iddialarına yanıt geldi

Trabzonspor'un, Yunan yıldızı Bakasetas'ın Beşiktaş'la görüştüğü iddia edildi. Bu haber kısa zamanda büyük yankı uyandırırken Trabzonspor cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.
BAŞKAN AÇIKLADI
Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili olarak, "Bakasetas'la ilgilenen kulüp yok. Olsa da satmam. Boşa gündem yaratılmasın." ifadelerini kullandı.
41 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maçta görev alan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmlarda 13 gol atarken 10'da asist yapmayı başardı. (61 Saat)
BAŞKAN AÇIKLADI
Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan konuyla ilgili olarak, "Bakasetas'la ilgilenen kulüp yok. Olsa da satmam. Boşa gündem yaratılmasın." ifadelerini kullandı.
41 MAÇTA FORMA GİYDİ
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 41 resmi maçta görev alan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmlarda 13 gol atarken 10'da asist yapmayı başardı. (61 Saat)