Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması!

Trabzonspor, Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas ile ilgili çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. Futbolcunun menajerine yetki verildiği yalanlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması!
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07 Temmuz 2022 15:54
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bordo-mavililer, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

BAKASETAS İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Bakasetas, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 43 maçta 9 gol 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki Bakasetas, hatırlanacağı üzere Alanyaspor'dan transfer edilmişti.

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