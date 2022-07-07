Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor'da forma giyen Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Bordo-mavililer, Bakasetas'ın takımdan ayrılacağı yönündeki haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.



BAKASETAS İÇİN RESMİ AÇIKLAMA



Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Spor basınında oyuncumuz Anastasios Bakasetas'ın takımdan ayrılacağına ve menajerine transfer yetkisi verdiğine yönelik çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür hayal ürünü haberler konusunda mecraları daha dikkatli davranmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



Bakasetas, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 43 maçta 9 gol 5 asistlik performans sergiledi. 29 yaşındaki Bakasetas, hatırlanacağı üzere Alanyaspor'dan transfer edilmişti.





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