Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması

Trabzonspor sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Bakasetas açıklaması
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16 Aralık 2023 09:50
Trabzonspor, kulübün resmi sitesinden sözleşmesi sezon sonunda sona erecek yıldız oyuncu Anastasios Bakasetas için açıklama yaptı.

İşte Trabzonspor'un yaptığı açıklama:

"Futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın yeni sözleşme teklifi ile alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'iddialar' gerçeği yansıtmamaktadır. Etik dışı ve spekülatif buna benzer haberler; hem kulübümüze hem de futbolcularımıza zarar vermektedir."

14 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 14 resmi maça çıkan Anastasios Bakasetas bu karşılaşmalarda 5 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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