Trabzonspor'dan Azarovi için tarihi teklif

Trabzonspor'un uzun süredir transferi için uğraştığı Irakli Azarovi için Gürcistan'dan kötü haber geldi. 19 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Dinamo Batum Kulübü'nün başkanı yaptığı açıklama ile bu transferin gerçekleşmeyeceğini duyurdu. Gürcü basınına konuşan Archil Beridze bordo-mavililerin çok iyi bir teklif yaptıklarını ancak buna karşın oyuncuyu bırakmayacaklarını söyledi.Beridzededi.Azarovi için Trabzonspor ile yeniden masaya oturabileceklerinin sinyalini veren Dinamo Batum Başkanıdiye konuştu.