Trabzonspor'dan ayrıldı, boşta kaldı

Trabzonspor'un geçen sezon sözleşmesini feshettiği Edgar le, boşta kaldı.
Bordo-mavililerle yeni kontrat imzalaması beklenen ancak imzalamayan Portekizli stoper, transfer döneminde başka hiçbir kulüple de anlaşma sağlayamadı.
28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un devre arası dönemde sözleşmesini feshetmesine rağmen sezon sonundaki şampiyonluk kutlamalarında yer almıştı.
Bordo-mavililerle yeni kontrat imzalaması beklenen ancak imzalamayan Portekizli stoper, transfer döneminde başka hiçbir kulüple de anlaşma sağlayamadı.
28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un devre arası dönemde sözleşmesini feshetmesine rağmen sezon sonundaki şampiyonluk kutlamalarında yer almıştı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ