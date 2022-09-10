Trabzonspor'dan ayrıldı, boşta kaldı

Trabzonspor'da geçen sezon sakatlığı nedeniyle sözleşmesi feshedilen Edgar le, yeni sezonda boşta kaldı.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan ayrıldı, boşta kaldı
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10 Eylül 2022 17:13
Trabzonspor'un geçen sezon sözleşmesini feshettiği Edgar le, boşta kaldı.

Bordo-mavililerle yeni kontrat imzalaması beklenen ancak imzalamayan Portekizli stoper, transfer döneminde başka hiçbir kulüple de anlaşma sağlayamadı.

28 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor'un devre arası dönemde sözleşmesini feshetmesine rağmen sezon sonundaki şampiyonluk kutlamalarında yer almıştı.

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