Trabzonspor'dan Avcı ile yeni sözleşme

Abdullah Avcı ile Trabzonspor, 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı.



Yaklaşık 1,5 ay önce gerçekleşen görüşmeler olumlu sonuçlandı ve gelinen noktada yeni imzalar atıldı.



Abdullah Avcı, Ferençvaroş maçı sonrası yaptığı açıklamada, " Geçen sene ligde şampiyonluğu garantilemeden Ertuğrul (Doğan) Bey mukavele uzatmak istemişti. Ben de 'Buradayım zaten, mukavelem devam ediyor. Öncelikle şampiyonluk hedefine ulaşalım. Onun için buradayım.' demiştim. Ondan sonrasında yazın da Ertuğrul Bey benle görüşmek istediğinde 'Sen nasıl istiyorsan o şekilde olsun.' dedim. Ertuğrul Bey nasıl istediyse, o şekilde oldu. Karşılıklı, mutlu yeni bir organizasyonla, yeni hedeflere gidebilmek için mukavelemizi 3 sene uzattık. Kulübün içinde değişimleri de doğru şekilde yaparak 3 senelik mukavele teklif ettiler. Ben de hiçbir şey sormadan imzaladım. Bugün itibarıyla açıklanmış. Hem Trabzonspor hem benim adıma hayırlı olsun." diye konuştı.



Abdullah Avcı'nın sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı ancak sözleşmesine bir zam yapıldı.



Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan bu yıl 8.5 milyon TL ücret alacaktı. Bu ücretin de artacağı öğrenildi.



