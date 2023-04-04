Trabzonspor'dan Anıtkabir'e ziyaret!

Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu, Anıtkabir'i ziyaret etti.Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak MKE Ankaragücü karşılaşması için Ankara'ya giden yönetim kurulu başkanı Ertuğrul Doğan, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin, Anıtkabir'i ziyaret ettiği bildirildi.Başkan Doğan'ın mozoleye çelenk bırakması ve saygı duruşunun ardından bordo-mavili heyetin, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçtiği belirtildi.Doğan'ın, imzaladığı Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdığı kaydedildi:"Aziz Atatürk. Trabzonspor'un 18'inci başkanı ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte huzurundayız. Trabzon'da 1913 yılında kurulan İdmanyurdu Kulübü'nün fahri başkanlığını kabul ettiğinize dair yazınızı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi'nin en değerli yerinde sergilediğimizi, şehrimizi ziyaretinizdeki 'İlk defa Samsun'a ayak bastığımda bana kalp kuvveti verenlerin ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım.' ifadelerinizi o günden bugüne gururla temsil ettiğimizi ve yarınlara da aynı kararlılıkla taşıyacağımızı bilmenizi isteriz. Türkiye'de saygıdeğer şahsiyetinizi 'onur üyesi' yapan bu güzide kulübün yöneticileri olarak zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirmeye devam edeceğimizin, Cumhuriyetimize kurulduğu ilk günkü gibi sahip çıkacağımızın ve sonsuza dek yaşatacağımızın sözünü veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."