Trabzonspor'dan Andreas Cornelius hamlesi

Fırtına, yabancı transferinde rotasını özellikle İtalya'ya çevirmiş durumda. İlk olarak Roma'nın sağ beki Bruno Peres ile yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaşan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyla ön anlaşmaya varan Bordo-Mavililer, Çizme'deki oyuncular üzerinden ilerliyor.



Danimarkalı santrfor Cornelius için şartları zorlayan Trabzonspor, Parma'da kiralık forma giyen ismin bonservis sıkıntısını çözmek zorunda. 7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Parma'nın, küme düşeceği için bu rakamı vermesi zor gözüküyor. Bu durumda Cornelius, Atalanta'ya dönecek. Bordo-Mavili yönetim, uzun vadeli bir ödeme planıyla Cornelius'un tapusunu almaya çalışacak.



İmza parası verilecek



İtalya'daki esas hedef ise Gervinho... Fildişili hücumcu, yaz döneminde Parma'dan ayrılacak. Fırtına, 33 yaşındaki hücumcuya 2 senelik bir kontrat önerdi. Trabzonspor'un eski oyuncusu Zokora'dan da olumlu referanslar alan Gervinho, Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Trabzonspor, bonservis maliyeti olmayan Gervinho'yu imza parası kozuyla ikna etmeyi planlıyor.



