Trabzonspor'dan Alioski'ye yeni teklif

Sol bek transferi için büyük uğraş veren Trabzonspor'da rota yeniden Ezgjan Alioski'ye döndü... Bordo-Mavililer daha önce masaya oturduğu ancak anlaşma sağlayamadığı Makedon yıldıza yeni bir teklif sundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Alioski'ye yeni teklif
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03 Temmuz 2021 10:00
Alioski'ye yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret ve 300 bin Euro imza parası teklif eden Trabzonspor yönetimi bu kez 1.2 milyon Euro maaş e 600 bin Euro imza parası önerdi.

Euro 2020'deki başarılı performansı sonrası talipleri artan Alioski'nin beklentisinin ise 2-2.5 milyon Euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Yıldız futbolcuya yapabileceği en yüksek teklifi ileten Bordo-Mavililer şimdi yanıt beklemeye başladı.

GLATASARAY VE FENERBAHÇE DE PEŞİNDE

Leeds United ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan Ezgjan Alioski'nin ismi Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılıyor. Ancak Trabzonspor transferde en ısrarcı takım durumunda.


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