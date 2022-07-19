Trabzonspor'dan Alioski'ye ret!

Trabzonspor'un uzun süre peşinden koştuğu Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, Trabzonspor'a olumlu yanıt vermemişti. Bordo-mavililer de sol bek pozisyonu için Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı transfer etmişti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde Alioski'nin menajerinin bordo-mavili idarecileri aradı. Ancak yönetim, Alioski cephesine "Biz istediğimiz oyuncuyu aldık. Bu bölgeye transfer düşünmüyoruz" yanıtı verdi.
Ezgjan Alioski, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol 9 asistlik performans göstermişti.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde Alioski'nin menajerinin bordo-mavili idarecileri aradı. Ancak yönetim, Alioski cephesine "Biz istediğimiz oyuncuyu aldık. Bu bölgeye transfer düşünmüyoruz" yanıtı verdi.
Ezgjan Alioski, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol 9 asistlik performans göstermişti.
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