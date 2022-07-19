Trabzonspor'dan Alioski'ye ret!

Geçtiğimiz sezondan bu yana Ezgjan Alioski'yi kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan Trabzonspor, Eren Elmalı'nın transfer edilmesinin ardından oyuncunun menajerine çarpıcı bir yanıt verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'dan Alioski'ye ret!
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19 Temmuz 2022 15:40
Trabzonspor'un uzun süre peşinden koştuğu Kuzey Makedonyalı futbolcu Ezgjan Alioski, Trabzonspor'a olumlu yanıt vermemişti. Bordo-mavililer de sol bek pozisyonu için Kasımpaşa'dan Eren Elmalı'yı transfer etmişti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; geçtiğimiz günlerde Alioski'nin menajerinin bordo-mavili idarecileri aradı. Ancak yönetim, Alioski cephesine "Biz istediğimiz oyuncuyu aldık. Bu bölgeye transfer düşünmüyoruz" yanıtı verdi.

Ezgjan Alioski, geçtiğimiz sezon Al Ahli formasıyla çıktığı 28 maçta 6 gol 9 asistlik performans göstermişti.

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