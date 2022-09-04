TRABZONSPOR'DAN ALİ KOÇ'A YANIT

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor maçının ardından açıklamalar yapmış ve Maxi Gomez'i transfer eden Trabzonspor hakkında flaş sözler söylemişti. Trabzonspor, sosyal medya aracılığıyla Ali Koç'a yanıt verdi.Bordo-mavililerin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ""Sekiz şampiyonluğumuzun gerçekliği kadar güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Mutlu Pazarlar Trabzonspor Ailesi!" ifadeleri kullanıldı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor karşılaşmasının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:"Yurt dışından yeni geldim. Bazı gazeteler alaycı bir şekilde ele almışlar; 'Fırsat transferi buymuş.' Yok Trabzonspor'un bizimle ilgili paylaşımları... Weghorst da bize önerildi, hocanın profiline uymadı. Maxi Gomez de bize önerildi. Salı günü almayacağımızı söyledik. Trabzonspor'un Maxi Gomez'i, bizim armuza rağmen aldığı konusu, Trabzonspor'un 8 şampiyonluğu ne kadar gerçekse, bu da o kadar gerçektir. Taraftarımızın bunlara inanıp negatif psikolojiye girmelerini istemiyorum. El birliği ile ne gerekiyorsa onu yapıp şampiyonluk için yürümemiz gerekiyor."