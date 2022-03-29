Trabzonspor'dan Ahmetcan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Trabzonspor milli takımda sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.



Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, U-19 Milli Takım'ın, İsrail ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.



İşte kulüpten yapılan açıklama:



"U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır"





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