Trabzonspor'dan Ahmetcan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Trabzonspor U-19 milli takımında sakatlanan genç savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan Ahmetcan'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
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29 Mart 2022 18:14
Trabzonspor milli takımda sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, U-19 Milli Takım'ın, İsrail ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın tedavisine başlandığı belirtildi.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"U-19 milli takımının İsrail ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğinden sakatlanan Ahmetcan Kaplan'ın çekilen MR'ında ayak bileği dış bağlarında ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır"

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