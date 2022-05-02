Trabzonspor'dan Abdullah Avcı'ya şampiyonluk hediyesi!

Daha önce Başakşehir'de 2 kez kıl payı kaçırdığı şampiyonluğa Trabzonspor'da ulaşan ve tarihi başarının en önemli mimarı olan Abdullah Avcı için yönetim harekete geçti.



Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, şampiyon hocayı yeni sözleşmeyle ödüllendirecek. Geçtiğimiz sezonun 9. haftasında göreve başlayan ve 2.5 yıllık kontrat imzalanan Avcı'nın mukavelesi önümüzdeki yıl bitiyor.



Bordo-Mavililer, tecrübeli teknik adamla 2 senelik yeni sözleşme yapacak ve Abdullah Avcı, 2025'in sonuna kadar Trabzonspor'un başında olacak.



SONUNA KADAR AVCI İLE...



Geçtiğimiz Aralık ayında 3 yıl için yeniden başkan seçilen Ahmet Ağaoğlu ve yönetiminin görev süresi 2024 Aralık'ta bitiyor. Yönetim, kısa zaman içinde Abdullah Avcı'yla sözleşme imzalayıp, kendi sürelerinin sonuna dek başarılı teknik direktörle çalışacaklar. Trabzonspor Yönetimi, şampiyon hocanın yeni kontratında yıllık ücretini de yükseltmeyi planlıyor. KAP açıklamasına göre; bu sezon 6.5 milyon TL alan Avcı, gelecek yıl da 8.5 milyon TL kazanacak.



TRABZONSPOR'DA İLKLER



Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile ilkleri yaşadı.



536 günde 38 yıllık özleme nokta koyan Avcı, Trabzonspor'da bu sevinci yaşayan 3. teknik adam oldu. Fırtına'da göreve başladığı dönemde "Hem Trabzonspor'un hem de benim Türk futbolundan alacağımız var" sözleri ile görevine start veren Abdullah Avcı, 536 günde bordo-mavililerin hasretini sonlandırdı.



Bordo-mavili takımın başında kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Avcı, takımının başında çıktığı toplam 76 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik ve sadece 8 mağlubiyet aldı.



TARİHE GEÇTİ



Trabzonspor, Avcı'nın görevde olduğu dönemde Süper Kupa'yı da müzesine götürme başarısını gösterdi. Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilkleri de başardı. Ligin 9. haftasından itibaren liderliği bırakmayan Avcı, kulüp tarihindeki, 1979-1980'deki 28 haftalık liderlik rekoru 42 yıl sonra bu sezon ligin bitimi ile birlikte kıracak. Trabzonspor bu sezon ligde sahasında oynadığı 18 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi.Trabzonsporun efsane teknik direktörlerinden 4 şampiyonluk yaşayan Ahmet Suat Özyazıcı ile 2 şampiyonluk yaşayan Özkan Sümer'in ardından Avcı takımı şampiyon yapan 3üncü teknik direktör olarak tarihe geçti.



