Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması

Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın affedildiğini ve yeni sezon kampına katılacağını duyurdu

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak açıklaması
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29 Mayıs 2021 14:31
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ın affedildiğini ve yeni sezon kampına katılacağını açıkladı

Bordo mavililerin resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda kadro dışı bırakılan futbolcumuz Abdulkadir Parmak yönetim kurulumuzdan, teknik heyetimizden ve camiamızdan özür dilemiştir.

Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı bu özrün ardından Abdülkadir Parmak ile bugün bir görüşme gerçekleştirmiş, görüşmenin ardından oyuncumuzu affettiğini ve yeni sezon kampına dahil edeceğini yönetim kurulumuza bildirmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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