Trabzonspor'un Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez'in kulüpten ayrılabileceği konuşuluyor.



Bordo-mavili takımda bu sezon yaşanan gol atma sorununda etkili olamayan Gomez'in menajerinin 24 Nisan'a kadar transfer döneminin devam ettiği MLS'de kulüp aradığı belirtildi.



Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asist olmak üzere tüm kulvarlarda toplamda 7 gol 6 asistle oynayan 26 yaşındaki forvet için yüksek bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor'un transfere izin vereceği öğrenildi.



Sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gomez'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro ve şarta bağlı prim ödemesi yapılıyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ