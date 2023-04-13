Trabzonspor'dan ABD'ye transfer ihtimali!

Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Maxi Gomez'in ayrılabileceği öne sürüldü.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan ABD'ye transfer ihtimali!
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13 Nisan 2023 11:03
Trabzonspor'un Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez'in kulüpten ayrılabileceği konuşuluyor.

Bordo-mavili takımda bu sezon yaşanan gol atma sorununda etkili olamayan Gomez'in menajerinin 24 Nisan'a kadar transfer döneminin devam ettiği MLS'de kulüp aradığı belirtildi.

Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 5 gol 4 asist olmak üzere tüm kulvarlarda toplamda 7 gol 6 asistle oynayan 26 yaşındaki forvet için yüksek bir teklif gelmesi halinde Trabzonspor'un transfere izin vereceği öğrenildi.

Sezon başında 3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Gomez'e yıllık 1 milyon 750 bin Euro ve şarta bağlı prim ödemesi yapılıyor.

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