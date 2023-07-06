Trabzonspor'dan 50MTL'lik anlaşma

Trabzonspor, Yıldız Holding ile 3 yıllık 50 milyon TL karşılığında reklam anlaşması yapıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan 50MTL'lik anlaşma
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06 Temmuz 2023 15:25
Trabzonspor, Yıldız Holding ile bir reklam anlaşması imzalandığını duyurdu.

Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 sezonluk 50 Milyon TL karşılığında imzalandığı belirtildi.

İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. arasında, 2023/2024-2024/2025 ve 2025/2026 futbol sezonlarını kapsayan bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Yıldız Holding, Şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında üç sezon için toplam 50.000.000.-TL+KDV ödeyecektir."

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