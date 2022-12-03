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Trabzonspor'dan 50 milyonluk ödeme!

Trabzonspor, Bankalar Birliği ile yapılan 9 artı 2 senelik borç yapılandırma anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan 50 milyonluk ödeme!
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03 Aralık 2022 13:01
Trabzonspor Bankalar Birliği ile yaptığı anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Geçtiğimiz aylarda 50 milyon liralık ödeme gerçekleştiren Bordo Mavililer, 50 milyonluk bir ödeme daha yaptı. Trabzonspor yönetimi UEFA'dan elde edilen gelirle transfer edilen futbolcuların bonservislerinin taksitlerini ödedi.

Kulüp aynı zamanda futbolcu ve personel maaşlarını da zamanında hesaplara yatırıyor.

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