Trabzonspor'dan 35 yıl sonra bir ilk

Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez üst üste sezonun ilk iki maçın gol yemeden kazanmayı başardı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan 35 yıl sonra bir ilk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2022 23:29
Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 35 yıl sonra ilk kez Süper Lig'in ilk iki maçını gol yemeden kazanmayı başardı.

Trabzonspor'u 38 yıl sonra şampiyonluğa taşıyan Abdullah Avcı, bordo mavili takımın başında üst üste iki sezonda ikide iki yaparak başlayan ilk hoca oldu.

Öte yandan Avcı, Trabzonspor'un başında çıktığı 80. karşılaşmada 50. galibiyetini de elde etmiş oldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ