Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz'un 12. yıl dönümünde paylaşım yaptı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kapalı kapılar ardında kısık sesler ile değil, gururlu bir ses tonuyla haykırdık şampiyonluğumuzu!Biz emeğin ve mücadelenin simgesi olurken dünyanın dört bir yanında kabul edilen bir gerçek vardı. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor"
Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Kapalı kapılar ardında kısık sesler ile değil, gururlu bir ses tonuyla haykırdık şampiyonluğumuzu!Biz emeğin ve mücadelenin simgesi olurken dünyanın dört bir yanında kabul edilen bir gerçek vardı. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor"
Trabzonspor'un paylaşımı https://t.co/JzRWsoAtpJ
— Sporx (@sporx) July 2, 2023
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