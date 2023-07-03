Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Trabzonspor, 3 Temmuz'un yıldönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Temmuz 2023 00:30
Trabzonspor Kulübü, 3 Temmuz'un 12. yıl dönümünde paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Kapalı kapılar ardında kısık sesler ile değil, gururlu bir ses tonuyla haykırdık şampiyonluğumuzu!Biz emeğin ve mücadelenin simgesi olurken dünyanın dört bir yanında kabul edilen bir gerçek vardı. 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor"

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery