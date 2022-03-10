Trabzonspor'dan 15 sezon sonra en çok puan

Trabzonspor , Süper Lig'de 28.haftalar itibarıyla 2005-2006 sezonundan bu yana en çok puana ulaşan takım konumunda.



Söz konusu sezonda aynı haftada Fenerbahçe ve Galatasaray 68'er puan toplamışlardı.



Bordo-Mavililer, 28.maçlar sonunda 67 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Aradaki 15 sezonluk süreçte, hiçbir takım ligde bu kadar puan elde edememişti. Fırtına, 28 haftada 20 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 1 yenilgi aldı.





İLGİLİ VİDEO