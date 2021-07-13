Trabzonspor, İnter'in sol beki Dalbert transferinde önemli adımlar atmaya devam ediyor.



Karadeniz ekibinin peşinde olduğu Brezilyalı futbolcuyla CSKA Moskova ve Olympiakos da ilgileniyordu. Özellikle Ruslar, Fırtına için ciddi rakipti. Ancak Rus basınında çıkan haberlere göre kadrosunda en fazla 8 yabancı bulundurma serbestliği olan CSKA, 10 kişilik kontenjanında yer açamadı.



Bu sebeple Dalbert transferini askıya aldı. Trabzonspor'un transferdeki bir diğer rakibi de Olympiakos. Yunan ekibi de Fırtına kadar güçlü bir teklif sunamadı.



EURO 2020 ÖRNEĞİ!



Karadeniz ekibinin hocası Abdullah Avcı yönetimle yaptığı görüşmede, Dalbert'in oyun sistemi için çok önemli olduğunu vurguluyor. Deneyimli çalıştırıcı, bordo-mavili idarecilere "EURO 2020'yi izlemişinizdir. Beklerin turnuvası oldu. Günümüz futbolunda bekleriniz kusursuz olmalı" ifadelerini kullandı.



Avcı, olası Dalbert transferiyle mükemmel defans kurgusuna sahip olacak.



Sağda Bruno Peres oynayacak. Ortada klasik Vitor Hugo- Edgar İe ikilisi görev yapacak. Sol bekte de Dalbert forma giyecek. Böylece Avcı'nın 'kalite' vurgusu transferlerle tamamlanmış olacak.



İTALYANLARA GÖRE BİTTİ



Trabzonspor her geçen gün Dalbert'e daha fazla yaklaşırken İtalya basına da Brezilyalı futbolcunun yakın zamanda bordo-mavili formayı giyeceğini belirtiyor. Çizme basınında dün de "Dalbert, Trabzonspor'a doğru" manşetleri atıldı.



