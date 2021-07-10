Trabzonspor Dalbert'i Inter'den istedi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Inter'den Dalbert'e teklif yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor Dalbert'i Inter'den istedi
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10 Temmuz 2021 01:22
Süper Lig'de transfer döneminin en dikkat çekici ekibi olan Trabzonspor'un sol bek için sürpriz bir isimle anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

İtalya'dan Sky'ın haberine göre Trabzonspor'un Inter'in 2 sezondur kiralık olarak farklı takımlara gönderdiği Dalbert'e talip olduğu belirtildi. İlk transfer görüşmelerinin detayında Trabzonspor'un 1 yıllık kiralama teklifine Inter'in 7 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi koyulmasını teklif ettiği belirtildi.

Trabzonspor'un ilk etapta zorunlu satın alma maddesini kaldırmaya çalıştığı ve görüşmelerin sürdüğü kaydedildi.

2017'de Inter'in Nice'den 21 milyon euroya satın aldığı Dalbert, 2019'da Fiorentina'ya, geçen sezon ise Rennes'e kiralanmıştı. Rennes formasıyla 18 maça çıkan Dalbert, 1 asist üretmişti.


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