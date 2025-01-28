Trabzonspor'da Zubkov ısrarı sürüyor!

Trabzonspor'un ara transfer dönemindeki 1 numaralı hedefi, Shakhtar Donetsk'in 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov. Bordo-mavililer, uzun süredir Ukrayna ekibiyle pazarlık yapmasına rağmen henüz istediği sonuca ulaşamadı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da Zubkov ısrarı sürüyor!
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28 Ocak 2025 12:21
Trabzonspor'da ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor.

Kadrosunu Shakhtar Donetsk'ten Danylo Sikan ile güçlendiren bordo-mavililer, bir başka Shakhtarlı Oleksandr Zubkov'u bitirmek istiyor.

7 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Shakhtar Donetsk, Zubkov için 7 milyon Euro'nun altına inmiyor. Ancak Trabzonspor'un önerdiği 6 milyon Euro seviyesine, Avrupa macerasının bitmesinin ardından inme ihtimalleri bulunuyor.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, sağ kanatta görev yapan Zubkov'u joker bir oyuncu olarak görmek istemesi de transferin yapılma ihtimalini artırıyor.

Zubkov, sağ kanat dışında 10 numara, sol kanat ve forvet gibi farklı pozisyonlarda da görev alabiliyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Zubkov'un Shakhtar Donetsk ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve şu anda piyasa değeri 8 milyon Euro civarında.

Zubkov, bu sezon Ukrayna Premier Lig'inde 12 maçta 5 gol ve 5 asistle dikkat çekti.

Ayrıca, Trabzonspor'un sosyal medyasında paylaşılan idman fotoğraflarını beğenmesi, transferin gerçekleşme olasılığını güçlendirdi.

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