Trabzonspor'da zorunlu değişiklikler!

Trabzonspor'un Galatasaray ile karşı karşıya geleceği maçın 11'inde zorunlu değişikliğe gitti.
Bordo mavililerde geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sahada olan Uğurcan Çakır, Bakasetas ve sonradan oyuna giren Abdulkadir Ömür sakatlıkları sebebiyle Galatasaray maçında kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un kadrosunda şuı isimler yer aldı: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi , Dorukhan Toköz Djaniny, Trezeguet, Cornelius.
Bordo mavililerde geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında sahada olan Uğurcan Çakır, Bakasetas ve sonradan oyuna giren Abdulkadir Ömür sakatlıkları sebebiyle Galatasaray maçında kadroda yer almadı.
Trabzonspor'un kadrosunda şuı isimler yer aldı: Muhammet Taha Tepe, Larssen, Marc Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi , Dorukhan Toköz Djaniny, Trezeguet, Cornelius.
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