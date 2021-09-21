Trabzonspor'da zirve hesabı

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yenildiği haftayı Kasımpaşa galibiyetiyle kapatan Trabzonspor, Milli araya lider girmeyi hedefliyor. Abdullah Avcı, "Önce Konya, sonra Alanya'yı yenelim, rakiplerimiz takılacaktır. Önemli olan bizim seri yakalamamız" sözleriyle takımı motive ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'da zirve hesabı
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21 Eylül 2021 11:35
İlk 5 haftada 13 puan toplayan Trabzonspor , 12 sezon sonra en iyi lig başlangıcına imza atarken, şimdi gözler Konyaspor maçına çevrildi.

Perşembe günü Yeşil-Beyazlılar'a konuk olacak Bordo-Mavililer, pazartesi Alanyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa galibiyetinin ardından seriyi devam ettirmek istiyor.

"Önce Konyaspor'u yenelim, sonra Alanya maçına bakarız. Yoğun fikstüre girdik. Bu periyotta iyi sonuç almak önemli. Rakiplerimiz takılmaya devam edecektir. Önemli olan bizim seri yakalamamız" sözleriyle takımını motive eden Avcı, Milli araya lider girmenin hesaplarını yapıyor.

Bordo-Mavililer, Konya ve Alanyaspor maçları sonrası Kayseri deplasmanına gidecek. Ardından Milli maçlar nedeniyle lige 2 haftalık ara verilecek.

Ara sonrası rakip

Fener Sezona 3'te 3'le başlayan Karadeniz ekibi, Eylül'deki Milli aradan sonra Galatasaray 'a derbide takılmıştı. Ekim'deki Milli aranın dönüşünde de Akyazı'da bu kez Fenerbahçe derbisi var. Abdullah hocayı bu periyotta en çok sevindiren konu ise sakatların bir bir takıma dönmesi. Fırtına'da Trondsen dışında Dorukhan Toköz ve Abdulkadir Parmak'ın sakatlığı var.  


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