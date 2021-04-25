Trabzonspor'da zinciri Djaniny Semedo kırdı!

Trabzonspor, 5 maçlık beraberlik serisini Karagümrük karşısında bitirdi. 15. dakikada penaltıdan ağları havalandıran Djaniny Semedo, 65'te rakip savunmanın hatasını affetmedi, ikinci golünü kaydetti. Bordo-Mavili formayla bu sezon ilk kez duble yapan yıldız forvet, gol sayısını 8'e yükseltti.

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Trabzonspor'da zinciri Djaniny Semedo kırdı!
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25 Nisan 2021 10:22
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Jorge Djaniny Tavares Semedo
Trabzonspor
Süper Lig'deki son galibiyetini Ankaragücü karşısında alan ve 1 aydan fazla süredir kazanamayan Bordo-Mavililer, 3 puan hasretine son verdi... Üst üste çıktığı 5 lig karşılaşmasında da rakipleriyle berabere kalan Fırtına, Karagümrük engelini Djaniny ile aştı. Yeşil Burun Adalı forvet, attığı iki golle yıldızlaştı.

Maçın henüz 15. dakikasında penaltıdan ağları bulan tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ise rakip savunmanın hatasını çok iyi değerlendirdi. Serhat'ın geri pasında araya girip topu süren Djaniny, kaleciyi müthiş bir soğukkanlılık ile geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Trabzonspor formasıyla ligde ilk kez bir maçta 2 gol atan Djaniny, günün adamı oldu.

Ekuban'ı yakaladı

Çıktığı son 3 lig maçında 3 golü bulunan Djaniny, toplamda ligde 8 kez ağları sarstı. Bu alanda Ekuban'ı yakalayan Djaniny'nin aynı zamanda 1 asisti bulunuyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin kalan 4 maçlık bölümünde de Djaniny'den maksimum skor katkısını vermesini bekliyor.



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