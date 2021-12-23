Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri

Trabzonspor'un yetiştirdiği yıldız İsim Yusuf Yazıcı'nın Trabzon'a gelmesi, transfer kulislerini hareketlendirdi.

, Fotoğraf; EPA
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Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sesleri
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23 Aralık 2021 15:42
Yusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı
Trabzonspor
Trabzonspor'dan Lille'ye transfer olan Yusuf Yazıcı dün Trabzon'a geldi.

61 Saat'in haberine göre; Köyünde  dinlenmeye çekilen Yazıcı'nın gönlünün Trabzonspor'dan yana olduğu öğrenilirken şu saate kadar Trabzonspor kulübünden bir yetkilinin kendisiyle irtibata geçmediği ve herhangi bir teklifin de söz konusu olmadığı gelen bilgiler arasında.

Yönetime yakın kaynaklar Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın transferde söz sahibi olduğunu ancak Avcı'nın istemesi halinde Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a transferinin gündeme gelebileceğini  fakat Avcı'dan şu ana kadar böyle bir talep gelmediğini ifade ediyor.

Kulübünün  20 milyon euro seviyelerinde bonservis talep ettiği Yusuf Yazıcı'nın İspanya, İngiltere ve Türkiye'den de başka takımlarla da temas halinde olduğu fakat gönlünün Trabzonspor'dan yana olduğu da gelen bilgiler arasında.

ÖZKAN SÜMER'İ UNUTMADI

Öte yandan Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından Özkan Sümer'i vefatının yıl dönümünde andı. Yazıcı, oynadığı bir karşılaşmada formasının altından üzerinde Özkan Sümer ve kendisinin basılı olduğu tişörtü giymişti. 


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