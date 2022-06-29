Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı ihtimali!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor yeni sezon transfer çalışmaları sürdürüyor.



CSKA Moskova'da kiralık geçirdiği sezonun ardından bonservisinin bulunduğu Lille'e geri dönen Yusuf Yazıcı ile ilgili Fransız basını sürpriz bir transfer iddiası ortaya attı.



TARABZONSPOR KİRALAMAK İSTİYOR



Fransız basınına göre, 25 yaşındaki 10 numara eski takımı Trabzonspor ile görüşmelere başladı. Orta sahasını güçlendirmek ve Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bordo mavililerin Yusuf'u 1 yıllığına kiralamak istediği öne sürülüyor.



TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR



Fransa'ya transfer olduktan sonra da başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticilerle sık sık görüşen Yazıcı'nın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı bildirildi. Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen Yusuf'un sözleşmesi 30 Haziran 2024'te son buluyor.



Milli futbolcunun güncel piyasa değeri 17 milyon olarak gösteriliyor. Trabzsonspor'dan Lille'ye 17.5 milyon euro + Edgar transferi gerçekleşmişti. Moskova'da kiralık olarak oynayan Yusuf, Rusya'da 12 maçta 8 gol ve 2 asistlik bir katkı sağladı. Abdullah Avcı'nın transfere sıcak baktığı konuşuluyor. Milli oyuncu bordo mavili formayla 100 karşılaşmaya çıktı. 22 gol katkısı sağladı.





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