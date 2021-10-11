Trabzonspor'da Yusuf Sarı karar aşamasında

Trabzonspor yönetimin sözleşme uzatma teklifi yaptığı Yusuf Sarı'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.



Yıllık kazandığı rakamdan (1 milyon 573 bin TL) iki kat fazlası teklif edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusundan, devre arasına kadar olan süreçte kararını vermesi istendi.



Ailesi ve menajeriyle görüşen Yusuf'un, kendisini Fransa'dan Süper Lig'e getiren Trabzonspor'a karşı aidiyet duygusu beslediği ve teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.



