Trabzonspor'da Yusuf Sarı karar aşamasında

Trabzonspor'da sözleşmesi sona erecek Yusuf Sarı'dan bir an önce karar vermesi istendi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trabzonspor'da Yusuf Sarı karar aşamasında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2021 11:25
Trabzonspor yönetimin sözleşme uzatma teklifi yaptığı Yusuf Sarı'nın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

Yıllık kazandığı rakamdan (1 milyon 573 bin TL) iki kat fazlası teklif edilen 22 yaşındaki kanat oyuncusundan, devre arasına kadar olan süreçte kararını vermesi istendi.

Ailesi ve menajeriyle görüşen Yusuf'un, kendisini Fransa'dan Süper Lig'e getiren Trabzonspor'a karşı aidiyet duygusu beslediği ve teklife olumlu yaklaştığı belirtildi.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.