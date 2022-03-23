Trabzonspor'da Yunus Mallı kayıplarda

Trabzonspor'da Yunus Mallı, beklenen performansı gösteremedi.

Haber; Fanatik
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Trabzonspor'da Yunus Mallı kayıplarda
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23 Mart 2022 11:27
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Yunus Mallı, bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.

Gurbetçi yıldız, bu sezon 24 maçta kadroda olmasına rağmen hiç bir maça 11'de başlamadı. 6 karşılaşmada 49 dakika süre bulabilen tecrübeli futbolcu, gelecek yıl planlanmasında kadroda düşünülmüyor.

Yunus'un yanı sıra bir türlü sakatlık problemini aşamayan Trondsen'le de yollar ayrılacak.

 

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