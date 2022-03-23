Trabzonspor'da Yunus Mallı kayıplarda

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Yunus Mallı, bir türlü beklenen patlamayı yapamadı.
Gurbetçi yıldız, bu sezon 24 maçta kadroda olmasına rağmen hiç bir maça 11'de başlamadı. 6 karşılaşmada 49 dakika süre bulabilen tecrübeli futbolcu, gelecek yıl planlanmasında kadroda düşünülmüyor.
Yunus'un yanı sıra bir türlü sakatlık problemini aşamayan Trondsen'le de yollar ayrılacak.
Gurbetçi yıldız, bu sezon 24 maçta kadroda olmasına rağmen hiç bir maça 11'de başlamadı. 6 karşılaşmada 49 dakika süre bulabilen tecrübeli futbolcu, gelecek yıl planlanmasında kadroda düşünülmüyor.
Yunus'un yanı sıra bir türlü sakatlık problemini aşamayan Trondsen'le de yollar ayrılacak.