Trabzonspor'da Yunus Mallı gerçekleri

Bu sezon başında Yunus Mallı, Robert Lewandowski'nin özel antrenörü dahil olmak üzere toplamda iki hocayla bireysel antrenmanlar yaparak, sezon başı kampına oldukça fit durumda katılmıştı. Yunus'un fiziksel anlamda takıma hazır gelişi, Trabzonspor 'da teknik heyeti çok memnun etti. Ama üst üste yapılan transferlerin ardından Yunus, Trabzon'un şu ana kadar Malatya mücadelesinde 7, Molde karşılaşmasında ise 3 dakika oynayabildi. Tecrübeli futbolcu da, transfer dönemi bitmeden teknik direktör Abdullah Avcı ile takımdaki geleceği konusunda bir görüşme yaptı.



İsteyenler oldu



Bu arada Süper Lig 'deki bazı takımlardan da Milli futbolcuya kiralama teklifleri geldi. Avcı'nın Yunus'a, "Şu an Bakasetas çok formda, ancak oynamadığın için kendini kötü hissetmeni istemiyorum. Daha önümüzde çok maç olacak. Sana ihtiyacımız var. Kalmanı istiyorum" dediği bildirildi.



1 maçta kadro dışı



Ancak 29 yaşındaki futbolcu, 5. haftadaki Kasımpaşa deplasmanında kadroya bile giremedi. Sakatlığı bulunmayan Yunus'un tamamen performans odaklı İstanbul'a götürülmediği öğrenilirken, Konya maçında 21'de yer aldı fakat kulübede bekledi.



Devre arasına kadar yaşanacak süreç, Yunus'un takımdaki geleceğini belirleyecek.



